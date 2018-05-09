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Yurt dışındaki seçmenler için son gün 12 Mayıs

24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak isteyen gurbetçiler, adres beyanlarını temsilciliklere 12 Mayıs tarihine kadar iletmek zorundalar.

AA | 09.05.2018 - 11:56..
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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimiyle 30 Nisan’da seçim sürecine girildi.

Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarının oy kullanabilmesi için 12 Mayıs tarihi önem taşıyor.

TEMSİLCİLİKLERE BAŞVURULACAK

Yurt dışında ikamet eden ancak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan Türk vatandaşlarının, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 17.00'ye kadar itiraz süresi içinde dış temsilciliklere başvurarak adres beyanında bulunmaları gerekiyor.
Dışişleri Bakanlığı da bu konuda hem genel bir duyuruyla hem de dış temsilcilikleri aracılığıyla yurt dışındaki vatandaşları bilgilendirdi.

YSK'NIN SİTESİNDEN SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜZÜ KONTROL EDİN

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, YSK tarafından 2 Mayıs'ta ilan edilen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını YSK’nin resmi internet sitesinden (www.ysk.gov.tr) nüfus kimlik bilgileriyle kontrol edebilecek.

HAFTA SONLARI DA AÇIK

Türkiye'nin dış temsilcilikleri, yurt dışındaki seçmenlerin kolaylıkla adres beyanı yapabilmeleri için 12 Mayıs son gün olmak üzere resmi tatil ya da hafta sonu fark etmeksizin her gün mesai saatlerinde açık olacak.

Yurt dışındaki seçmenler için son gün 12 Mayıs

Adres beyanının 12 Mayıs’ta tamamlanmasıyla yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayısı kesin olarak belirlenmiş olacak.

YSK'nin açıkladığı seçim takvimine göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk turu için ya 7-19 Haziran 2018 tarihlerinde dış temsilciliklerde ya da 7-24 Haziran 2018 tarihlerinde gümrük kapılarında oy kullanabilecek.

Yurt dışındaki seçmenler için son gün 12 Mayıs

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