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Yurt dışındaki Türkoloji öğrencilerine burs imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine ilgiyi artırmak amacıyla yeni bir burs programı uygulamaya koydu.

AA | 01.05.2018 - 14:34..
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Yurt dışındaki Türkoloji öğrencilerine burs imkanı

Yükseköğretim Kurulu, yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine ilgiyi artırmak ve nitelikli yabancı öğrencileri yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine çekebilmek amacıyla YÖK-Türkoloji burs programı başlattı.

100 ALANDA BURS

Daha önce yurt içinde temel bilimler, ziraat ve su ürünleri programlarında ilk üç sıraya yerleşen öğrencilere burs vermeye başlayan YÖK, ardından Türkiye'nin geleceği açısından öncelikli 100 alanda 2 bin doktoralı öğretim elemanı yetiştirmeye yönelik 100/2000 burs programı uygulamaya koymuştu.

Yurt dışındaki Türkoloji öğrencilerine burs imkanı

ARAŞTIRMACILARI DESTEKLİYOR

Doktora tez aşamasında olan devlet üniversitelerindeki araştırma görevlilerinin araştırmalarının bir bölümünü dünyanın saygın üniversitelerinde yapabilmelerini desteklemeye yönelik burs programı olan YÖK-YUDAB hayata geçirilmişti.

Yurt dışındaki Türkoloji öğrencilerine burs imkanı

TÜRKOLOJİ BURS İMKANI

YÖK'ün, Türkoloji programı bulunan ülkelerde üniversiteye geçiş dönemindeki gençlere yönelik 'Türkoloji Sizi Çağırıyor' sloganıyla başlattığı program, yurt dışındaki üniversitelerde bulunan Türkolojileri güçlendirmeyi ve bu programlara başarılı gençleri çekebilmeyi hedefliyor.

YÖK, bütün bu burs programlarını alan odaklı kurguluyor ve sadece başarılı öğrencileri hedefliyor.

Yurt dışındaki Türkoloji öğrencilerine burs imkanı

DOKTORA YAPMALARI HEDEFLENİYOR

YÖK, bu bölümleri tamamlayan öğrencilere Türkiye'de doktora yaptırarak, onların kendi ülkelerinde mezun oldukları üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde öğretim elemanı olmalarını da hedefliyor.

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