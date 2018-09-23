taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2933
Euro
7.39445
Altın
1199.91
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.834

Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

Bu hafta güneşli bir havayı geride bıraktıktan sonra, salı gününden itibaren sağanak yağış uyarıları yapılıyor.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 09:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün güneşli bir hava Marmara ve çevresinde etkili olacak. Bazı illerde ise sağanak yağış etkili olacak.
Başta Trabzon olmak üzere Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Iğdır'da bugün sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK

Marmara Bölgesi'nde bugün hava parçalı az bulutlu, güneş görülüyor ancak salı gününden itibaren sıcaklık düşüşü olacak ve sağanak yağışlar gelecek. Sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi bekleniyor.

İşte 5 günlük hava durumu tahmini:

Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisle sivil vatandaşın ucuz perde kavgasında kan aktı

Polisle sivil vatandaşın ucuz perde kavgasında kan aktı

63
Bufalonun hayalarını yemeye çalışan sırtlan

Bufalonun hayalarını yemeye çalışan sırtlan

9
Aşık olduğu kadını vurup intihar etti

Aşık olduğu kadını vurup intihar etti

26
Ünal Karaman: İnsan emeği bir tek VAR'a bağlanmamalı

Ünal Karaman: İnsan emeği bir tek VAR'a bağlanmamalı

28
Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın aracına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın aracına çarptı

10
Benfica'ya 30 dava: Hakemlere hayat kadını gönderdiler

Benfica'ya 30 dava: Hakemlere hayat kadını gönderdiler

9
Sahte bel fıtığı doktoru yakalandı

Sahte bel fıtığı doktoru yakalandı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM