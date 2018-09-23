Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün güneşli bir hava Marmara ve çevresinde etkili olacak. Bazı illerde ise sağanak yağış etkili olacak.

Başta Trabzon olmak üzere Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Iğdır'da bugün sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK

Marmara Bölgesi'nde bugün hava parçalı az bulutlu, güneş görülüyor ancak salı gününden itibaren sıcaklık düşüşü olacak ve sağanak yağışlar gelecek. Sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi bekleniyor.

İşte 5 günlük hava durumu tahmini: