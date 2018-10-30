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Yurt genelinde yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

İHA | 30.10.2018 - 09:00..
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Yurt genelinde yağış beklenmiyor

Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor 21
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Bursa: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 26
Adana: Az bulutlu ve açık 28
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Az bulutlu ve açık 24
Trabzon: Az bulutlu ve açık 22
Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 17
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23

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