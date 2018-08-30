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Yurt dışına en fazla öğrenciyi Çin gönderiyor

Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı'nın 2017 verilerine göre, yaklaşık 610 bin Çinli öğrenci yurt dışında eğitim alıyor.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 12:47..
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Lisansüstü için başarılı ve gelecek vadeden birçok öğrenci, ABD ile Avrupa’nın gelişmiş ekonomilerini seçiyor. Çin, Avrupa ve diğer dünya devletlerine göre yurt dışına daha fazla öğrenci gönderiyor.

DÖNÜYORLAR

Ülkede yükseköğretimde saygın kurumlar arasında gösterilen Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı’nın çalışmasına göre özellikle son yıllarda daha fazla sayıda Çinli öğrenci ülkelerine dönüyor.

Yurt dışına en fazla öğrenciyi Çin gönderiyor

BEYİN GÖÇÜ AZALIYOR

Çin'de beyin göçü neredeyse bitme noktasına geldi. 10 yıl önce eğitimini tamamlayan her yedi öğrenciden biri Çin’e dönerken, bu sayı altıya yükseldi. Çin, ayrıca dünya sıralamalarında ilk 50’de yer almaya başlayan lider üniversiteleriyle dünyanın dikkatini çekiyor.

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