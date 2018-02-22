Yürüme testiyle demans hastalığı tespit edilebilir

Herkesin beğendiği efsane film 'Hababam Sınıfı'nda Mahmut Hoca karakterine hayat veren Münir Özkul ile duyuldu demans hastalığı... Vefatından sonra herkes bu hastalığın ne olduğunu merak etti. Hatta bazen alzheimer hastalığıyla bile karıştırıldı. Ancak alzheimer ve demans birbirlerinden farklı iki hastalıktır.

DEMANS HASTALARI GÜNLÜK İŞLERİNİ YAPARKEN ZORLANIR

Demans hastaları genelde giyinme ve yeme içme gibi günlük işlerini yapmakta zorlanır.

Hastalar; agresif, inatçı, şüpheci bir yaklaşım içinde olurken aynı zamanda da insanları tanımamaya ve konuşmamaya da başlar. Hasta son safhada yatağa bağımlı hale gelir. Alzheimer; demans hastalarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

DEMANS HASTALIĞI YÜRÜME TESTİYLE TESPİT EDİLEBİLİYOR

Konuyla ilgili araştırma yapan Alman bilim adamları, yapılan yürüme testiyle hastaların yüzde 97'sinin hastalığını doğru tespit edebiliyor. 38 sağlıklı kişi üzerinde yapılan araştırmada 27 kişide iNPH (Hidrosefali) riski ile karşılaşıldı.

Peki nedir iNPH... iNPH; her yaşta görülebilir ve kişiden kişiye de değişiklik gösterir. Yaşlılarda bu hastalık, beyin omurilik sıvısının emiliminin azalması sonrasında beyin odacıklarının genişlemesi ile oluşur. Yaşlılarda iletişim kurmada bozukluk, yürümede dengesizlik, hatırlamada zorluk, baş ağrısı, idrar kaçırma gibi durumlara neden olur.

TESTTE 5 AŞAMA KULLANILDI

5 aşamada yapılan testlerin ilk üçünde hastaların belli bir hızda yürümesi istendi. Önce yavaş, ardından yürüyebilecekleri kadar hızlı bir seviyede yürümeleri istendi. Dördüncü aşamada ise geri yürüyerek saymaları, son aşamada da yürüyerek bir tabla taşımaları talep edildi.

YÜZDE 17 DAHA YAVAŞ HAREKET

Araştırma sonunda iNPH (Hidrosefali) hastalarıı yere sanki yapışmış gibi yürürken, kollarını da aşırıya kaçırarak hareket ettirdi. Diğer hastalara göre yüzde 17 daha yavaş hareket etti.

YAPILACAK BAŞKA ÇALIŞMALARLA ARAŞTIRMA DESTEKLENECEK

Philadelphia'daki Thomas Jefferson Üniversitesi Hastanesi Doktoru Carol F. Lippa, araştırmada otopsi eksiği bulunduğunu belirtti. Lippa ayrıca, "Bu araştırmayı başka çalışmalarla pekiştirmeyi umuyoruz." diye konuştu.