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Yürüyüşe başlayan CHP'lilerden düşünme eylemi

Ankara'dan yola çıkarak İstanbul'a yürümeye başlayan Kılıçdaroğlu ve diğer partililer, her gün 2 dakika boyunca hep birlikte 'düşünecek'

20.06.2017 - 07:19
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Yürüyüşe başlayan CHP'lilerden düşünme eylemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da başlattığı yürüyüş, 6. gününe girdi.

İstanbul'a doğru yürüyen CHP Lideri'ne bazı milletvekilleri ve partililer de eşlik ediyor. Yaklaşık 90 kilometreyi geride bırakan CHP'liler, yeni bir eylem için harekete geçti.

"HER GÜN 2 DAKİKA DÜŞÜNECEĞİZ"

Adalet Yürüyüşü adı altında yürüyen partililer, "2 dakikalık adaleti düşünme" eylemi başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcıları her gün saat 18.00'da 2 dakika durarak düşüneceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Tekin Bingöl, konuyla ilgili, "2 dakikalık bir eylem başlattık. Bu eylem bütün yürüyüşümüz boyunca devam edecek. 2 dakika boyunca durarak adaleti düşüneceğiz” dedi.

Yürüyüşe başlayan CHP'lilerden düşünme eylemi

Yürüyüşe başlayan CHP'lilerden düşünme eylemi

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