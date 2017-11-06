Yürüyüşe çıkan aile dağda mahsur kaldı; ekipler kurtardı

İzmir'in Selçuk ilçesinde yürüyüşe çıkan ancak patika yolu şaşırıp kaybolduğunu bildiren 5 kişilik aile, AFAD ve AKUT ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Keçi Kalesi mevkisinde yürüyüşe çıkan Nedim Çalış ve eşi Merve Çalış, beraberlerindeki 3 çocuklarıyla birlikte havanın kararması nedeniyle dönüş yolunu şaşırdı. AFAD ve AKUT ekipleri, yardım talebinde bulunan aileyi bulmak için harekete geçti.

AFAD İzmir ekibi ile AKUT İzmir ve Kuşadası ekipleri bölgeye giderek yer tespiti yaptı.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından aileye ulaştı.