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Yusuf Güney bu kez Şanlıurfa’da Mehmetçiği coşturdu

Şarkıcı Yusuf Güney, Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçiğe konser verdi.

DHA | 18.01.2018 - 09:58..
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İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca düzenlenen etkinlik kapsamında bölgede vatani görevini yapan Mehmetçiğe ücretsiz konser veren Güney, Şırnak'ın ardından son olarak Şanlıurfa'da sahne aldı.

Yusuf Güney bu kez Şanlıurfa’da Mehmetçiği coşturdu

ASKERLERLE BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ

İl Jandarma Komutanlığında birbirinden güzel şarkılarını, askerlerle birlikte seslendiren Güney, Mehmetçikle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Her zaman bu tür konserleri seve seve vereceğini belirten Yusuf Güney, oldukça moralli gördüğü Mehmetçikle bir arada olmanın kendisine de büyük moral olduğunu söyledi.

Yusuf Güney bu kez Şanlıurfa’da Mehmetçiği coşturdu

KONSER İÇİN TEŞEKKÜR

İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ise Yusuf Güney’e konseri için teşekkür etti. Konser sonrasında ise İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuk sanatçı için düzenlenen gezide Yusuf Güney, Arkeoloji ve Mozaik Müzelerini gezme imkanı buldu.

Vali Abdullah Erin de Yusuf Güney’i makamında kabul etti. Bu tür etkinliklerin askere moral verdiğini kaydeden Vali Erin, Yusuf Güney’e de hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

Yusuf Güney bu kez Şanlıurfa’da Mehmetçiği coşturdu

Yusuf Güney bu kez Şanlıurfa’da Mehmetçiği coşturdu

Yusuf Güney bu kez Şanlıurfa’da Mehmetçiği coşturdu



Yusuf Güney bu kez Şanlıurfa’da Mehmetçiği coşturdu

Yusuf Güney bu kez Şanlıurfa’da Mehmetçiği coşturdu

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