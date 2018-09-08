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Yusufeli Barajı'na havadan inceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Yusufeli Barajı inşaatını helikopterle havadan inceledi.

AA | 08.09.2018 - 13:18..
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Bakan Mehmet Cahit Turhan, incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli projelerinden Yusufeli Barajı'nın inşası dolayısıyla bazı yolların baraj gölü altında kaldığını söyledi.

3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Artvin'i Bayburt'a, Oltu üzerinden Erzurum'a bağlayan yolların bu baraj gölünün altında kaldığını belirten Turhan, "Baraj gölünün altında kalan yolların yeniden rölekasyon yolları yapılması için bu bölgede yaklaşık 75 kilometre uzunluğunda yeniden yol yapım projelerimiz var. Bu yollar arazinin dağınık olması sebebiyle ağırlıklı olarak tünellerle, viyadüklerle yapılıyor. Yaklaşık 2 milyar 800 milyon lira, 3 milyar lira civarında yol yatırımımız bulunuyor." dedi.

Turhan, bu yolları barajda su tutulmadan önce tamamlayıp hizmete almaya çalıştıklarını aktardı.

Yusufeli Barajı'na havadan inceleme

"MEGA PROJELER YAPMANIZ LAZIM..."

Bakan Bekir Pakdemirli ise "Büyük devlet olmak istiyorsanız mega projeler yapmanız lazım." ifadesini kullanarak yol boyu Bakan Turhan ile bölgedeki büyük projeleri incelediklerini söyledi.

Türkiye'nin büyük projelerinden olan Ovit Tüneli, Zigana Tüneli, duble yol, gölet ve barajları da gördüklerini anlatan Pakdemirli, "Bu tabii milletimiz açısından çok gurur verici. Büyük devlet olacaksanız iddialı projeler yapmanız lazım. Yusufeli Barajı da bu iddialı projelerden bir tanesi." diye konuştu.

Yusufeli Barajı'na havadan inceleme

600 MİLYON LİRALIK KATKI

Pakdemirli, bazı konuları incelemek ve yerinde görmek için bölgeye geldiklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Devletimiz Allah'a şükür uyumuyor, milletimize hizmet için var. Baraj inşallah 2020 yılında bitecek, bittiğinde ekonomimize yıllık 600 milyon lira katkısı olacak. Bugün itibarıyla Türkiye ekonomisinin temelleri Allah'a şükür çok sağlamdır, denilebilir ki 'Cari açığınız var', işte bu tarz mega projeler zaman içerisinde bittikçe bu cari açığımız da inşallah kesinlikle kalmayacaktır ve böylelikle de devlete, millete bu zor coğrafyalarda hizmet götürmenin yolunu inşallah hep birlikte bulacağız."

Bakanlar Turhan ve Pakdemirli'yi taşıyan helikopter, daha sonra Yusufeli ilçe merkezindeki futbol sahasına indi.

Buradan karayolu ile baraj inşaat alanına hareket eden Turhan ve Pakdemirli, bölgede incelemelerde bulundu ve yüklenici firma yetkisi Nihat Özdemir'den bilgi aldı.

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