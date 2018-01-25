Yusufeli'de HES projesinin 'ÇED Olumlu kararı' iptal edildi

Artvin'in Yusufeli ilçesi Barhal Çayı üzerinde yapımı planlanan İkizkavak Hidroelektrik Santral (HES) projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu’ kararı, Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

2010 YILINDA OLUMLU KARAR ÇIKMIŞTI

Yusufeli ilçesi Küplüce Köyü sınırlarında, Barhal Çayı üzerinde yapımı planlanan İkizkavak HES projesi için 2010 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ‘ÇED Olumlu’ kararı verildi.

KARAR İPTAL EDİLDİ

Kararın iptali istemiyle Yusufeli Belediyesi ve Küplüce Köyü Muhtarlığı öncülüğünde Rize İdare Mahkemesine dava açıldı. Mahkeme heyeti, Sarıgöl Boğa Güreş Sahası ile Dutdere mevkisi arasında, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Barhal Çayı'nın suyunun kullanması planlanan HES projesi için verilen ‘ÇED Olumlu’ kararını iptal etti.