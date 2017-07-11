Yüzme bilmiyordu ama suda sürüklenen genci kurtardı

Tarsus ilçesinde yüzünü yıkarken kanala düşen ve suda sürüklenen 25 yaşındaki genç, yüzme bilmeyen 16 yaşındaki bir çocuk tarafından kurtarılıp hayata tutundu.

YÜZME BİLMEMESİNE RAĞMEN SUYA ATLADI

Davut Erdem (solda), Gazipaşa Mahallesi yakınlarından geçen ve çok derin olmamasına rağmen hızlı akıntıya sahip sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi. Ayağının kaymasıyla suya düşen Erdem, akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Köprünün altından geçerken bir boruya tutunan Erdem, bir süre sonra bilincini yitirince yeniden sürüklendi.

Sulama kanalının geçtiği Yunus Emre Mahallesi civarında, babasına ait iş yerinde çalışan 16 yaşındaki Mertcan Ceylan (sağda) da Erdem'i fark edip yüzme bilmemesine rağmen suya atladı. Ceylan, Erdem'i kanal kenarına getirip etraftakilerin de yardımıyla sudan çıkardı.













