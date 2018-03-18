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Yüzmek için baraja giren çocuk boğuldu

Konya'da yüzmek için İvriz Barajına giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA | 18.03.2018 - 19:33..
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Öğle saatlerinde yanında arkadaşıyla yüzmek için Ereğli’den İvriz Barajına giden 15 yaşındaki İbrahim Yenigül, elbiselerini çıkararak suya girdi.

SUDAN ÇIKAMADI

Yenigül’ün sudan çıkamaması ve yardım istemesi üzerine yanındaki arkadaşı jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İbrahim Yenigül suda kaybolurken, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri bölgeye gelerek dalış yaptı.

Yüzmek için baraja giren çocuk boğuldu

HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra İbrahim Yenigül’ün cansız bedeni sudan çıkarıldı. Boğulan çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

Yüzmek için baraja giren çocuk boğuldu

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