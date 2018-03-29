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Zamanımızı ayarlayan kısa film: Alarm

Koreli yönetmen Jang Moo Hyun'un 2009 yapımlı kısa filmi 'Alarm', hepimizin aşina olduğu bir konuya dikkat çekiyor.

Özel Haber | 29.03.2018 - 10:35..
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Zamanımızı ayarlayan kısa film: Alarm

Sabah işe, okula gittiğimizde hangimiz alarm kurmuyoruz? Alarm filmi, hepimizin alışık olduğu bir konuya dikkat çekiyor. Bizim sabahları ne zaman kalkacağımızı kurduğumuz alarm belirliyor.

Vaktimizi telefondaki ve kolumuzdaki saat ayarlıyor. Hiçbir yere geç kalmamak için zamanı mümkün olduğunca yerinde kullanmak isteriz. Filmin kahramanı odasında birden fazla alarm kurarak kendince bir çözüm bulmuş.

Zamanımızı ayarlayan kısa film: Alarm

Zamanımızı ayarlayan kısa film: Alarm VİDEO

Sabahın o tatlı esintisinde yatağımızı terk etmek çoğu zaman kolay olmuyor. Alarm çaldığında hiçbirimiz hemen kalkmıyoruz. Beş, on dakika daha deriz ve tekrar uyuruz.

Zamanımızı ayarlayan kısa film: Alarm

HAYATIMIZDAN KESİTLER

Bu alışkanlık işe ve okula yetişmemizi geciktiriyor. Hemen yataktan fırlayıp yeni güne başlarız.

Jang Moo Hyun'un yönettiği, Independent Animation Team (Bağımsız Animasyon Ekibi) Mesai tarafından yaratılan Alarm, hepimizin hayatından kesitler sunuyor.

Uykumuzun en tatlı yerinde bizi rahatsız eden o kulak tırmalayayıcı sese hangimiz tahammül ediyoruz ki...

Ergül Tosun

[email protected]

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