Sabah işe, okula gittiğimizde hangimiz alarm kurmuyoruz? Alarm filmi, hepimizin alışık olduğu bir konuya dikkat çekiyor. Bizim sabahları ne zaman kalkacağımızı kurduğumuz alarm belirliyor.

Vaktimizi telefondaki ve kolumuzdaki saat ayarlıyor. Hiçbir yere geç kalmamak için zamanı mümkün olduğunca yerinde kullanmak isteriz. Filmin kahramanı odasında birden fazla alarm kurarak kendince bir çözüm bulmuş.

Zamanımızı ayarlayan kısa film: Alarm VİDEO

Sabahın o tatlı esintisinde yatağımızı terk etmek çoğu zaman kolay olmuyor. Alarm çaldığında hiçbirimiz hemen kalkmıyoruz. Beş, on dakika daha deriz ve tekrar uyuruz.

HAYATIMIZDAN KESİTLER

Bu alışkanlık işe ve okula yetişmemizi geciktiriyor. Hemen yataktan fırlayıp yeni güne başlarız.

Jang Moo Hyun'un yönettiği, Independent Animation Team (Bağımsız Animasyon Ekibi) Mesai tarafından yaratılan Alarm, hepimizin hayatından kesitler sunuyor.

Uykumuzun en tatlı yerinde bizi rahatsız eden o kulak tırmalayayıcı sese hangimiz tahammül ediyoruz ki...

Ergül Tosun

[email protected]