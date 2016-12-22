Zaman'ın yöneticilerinin mal varlıklarına el konuldu

FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Zaman Gazetesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 54 gazete yöneticisi ile yazarın mal varlıklarına el konuldu.

FETÖ'CÜLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, haklarında adli işlem yapılan örgütün yöneticilerinden Cevdet Türkyol ve Abdullah Aymaz ile kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteciler Bülent Keneş, Bülent Korucu, Ali Ünal, Ahmet Turan Alkan, Mümtaz Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.