Zamansız zaman içinde bir roman: Kağıt Adam

Bu roman, insanların maskesiz sokağa çıkamadığı, denizkızlarının karada yapayalnız bırakıldığı, dünyanın ümitsiz bir karanlığa gömüldüğü bir “zamansız zaman”dan geliyor…

(Gallagher Lawson)

KAĞIT ADAM

Michael’in babası feci bir kaza geçirir ve Michael, babasını kendi dünyasında yeniden bir kağıt adam olarak düşler. Yaşadığı felaketi bir türlü unutamaz; zaten insanlar da onun yaşadıklarını, hayal dünyasını anlayamayacak kadar ruhsuzlardır.

Michael, sonunda taşrada yaşadığı hayal kırıklıklarını unutabilmek için evini ve ailesini terk ederek, başka şehirde yaşamaya karar verir. Ancak daha yaşayacağı yeni felaketler vardır. Michael, şimdi mukavvalarına kadar donduğunu hissetmektedir…

Sürükleyici ve sarsıcı bu hikayenin müptelası olmaya hazır olun…

Kağıt Adam

Gallagher Lawson

Çev.: Cansu Işık

Alakarga Yay.

S.: 386

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]