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Zamansız zaman içinde bir roman: Kağıt Adam

Kağıt Adam, Gallagher Lawson’un kaleminden son derece sürükleyici ve düşündürücü bir distopya…

Özel Haber | 08.06.2018 - 18:15..
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kağıt adam

Bu roman, insanların maskesiz sokağa çıkamadığı, denizkızlarının karada yapayalnız bırakıldığı, dünyanın ümitsiz bir karanlığa gömüldüğü bir “zamansız zaman”dan geliyor…

Zamansız zaman içinde bir roman: Kağıt Adam

(Gallagher Lawson)

KAĞIT ADAM

Michael’in babası feci bir kaza geçirir ve Michael, babasını kendi dünyasında yeniden bir kağıt adam olarak düşler. Yaşadığı felaketi bir türlü unutamaz; zaten insanlar da onun yaşadıklarını, hayal dünyasını anlayamayacak kadar ruhsuzlardır.

Michael, sonunda taşrada yaşadığı hayal kırıklıklarını unutabilmek için evini ve ailesini terk ederek,  başka şehirde yaşamaya karar verir. Ancak daha yaşayacağı yeni felaketler vardır. Michael, şimdi mukavvalarına kadar donduğunu hissetmektedir…

Sürükleyici ve sarsıcı bu hikayenin müptelası olmaya hazır olun…

Zamansız zaman içinde bir roman: Kağıt Adam

Kağıt Adam

Gallagher Lawson

Çev.: Cansu Işık

Alakarga Yay.

S.: 386

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Damla Karakuş

[email protected]

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