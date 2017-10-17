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Zana'nın devamsızlık dosyası Karma Komisyonda

5 kişilik hazırlık komisyonu kuruldu. Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin dosya görüşülecek.

17.10.2017 - 16:45
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Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Leyla Zana'nın "1 Ekim 2016 ila 30 Nisan 2017 döneminde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyayı ele almak üzere toplandı.

Komisyona başkanlık eden AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, öncelikle bir hazırlık komisyonu kurulmasının gerektiğini belirterek, bu komisyonun hazırlayacağı rapor üzerinden karma komisyonda görüşme yapacaklarını ifade etti.

5 KİŞİLİK HAZIRLIK KOMİSYONU

Hazırlık komisyonunun 5 kişiden oluşacağını vurgulayan Şentop, AK Parti'den 3, CHP'den 1 ve HDP'den 1 üye olmak üzere kura usulüyle bu komisyona üye belirleneceğini kaydetti.

Çekilen kura sonucunda AK Parti'den Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk ve Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman hazırlık komisyonuna üye olarak seçildi.

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