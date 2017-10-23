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Zap'ta öldürülen PKK'lı sayısı 47'ye yükseldi

TSK'nın Kuzey Irak'ta yürüttüğü faaliyetlerde öldürülen PKK'lı sayısı 47'ye yükseldi.

23.10.2017 - 12:12
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Zap'ta öldürülen PKK'lı sayısı 47'ye yükseldi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda; Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

TOPLAM 47 TERÖRİST..

Operasyonda etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 47 oldu. Sekiz el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

BİNGÖL OPERASYONU

Bingöl Genç’te, 20 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen hava harekâtı sonrası bölgede yapılan arazi aramasında çıkan çatışmada; bir terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede icra edilen aramalarda bir tabanca, 597 piyade tüfeği fişeği, dört telsiz, bir dürbün , 21 şarjör, altı tüp, 174 kg toz esrar ile muhtelif cins ve miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

MARDİN

Mardin Kızıltepe’de, bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

VAN

Van Başkale’de, 21 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen hava harekâtı sonrası bölgede yapılan arazi aramasında bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca, üç el bombası ele geçirildi.

SİİRT

Siirt Eruh’ta, 21 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen hava destekli operasyon sonrası bölgede yapılan arazi aramasında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ölü olarak, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, iki el bombası, bir dürbün ve bir el telsizi ile birlikte ele geçirildi.

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