Zehir tacirlerine darbe üstüne darbe

Diyarbakır'da gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Yapılan operasyon sonucu çok sayıdı uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunurken olayla bağlantılı bulunup gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NARKOTİK KÖPEKLERİ DE EŞLİK ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve zehirli maddelerin satışını önlemek için zehir tacirlerine, kokuya duyarlı narkotik köpekleri eşliğinde baskın gerçekleştirildi.

ÇEŞİT ÇEŞİT YERLERDE ZEHİRLİ MADDELER BULUNDU

Gerçekleştirilen baskın sonucu bir nakliye merkezinde termosifon içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulunurken bir ahırda ve gerçekleştirilen sokak uygulamalarından çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

26 KİŞİDEN 7'Sİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

212 kilo 918 gram kubar esrar maddesi, 10 kilo 610 gram toz esrar maddesi, 5,57 gram plaka esrar maddesi, 70 adet ecstasy hap, 92 gram metamfetamin, 38 gram kokain maddesi ile 1,26 gram eroinin ele geçirildiği operasyonlarda 26 kişi gözaltına alınırken 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



