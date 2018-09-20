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Zehirli et verilen 6 köpek öldü

Konya'nın Derbent ilçesinde etlerine zehir karıştırıldığı ileri sürülen 6 çoban köpeği öldü.

DHA | 20.09.2018 - 01:09..
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DQ

Celal Kağnıcı'ya ait kangal cinsi çoban köpekleri kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce yedikleri etlere katılan zehir nedeniyle öldü.

Zehirli et verilen 6 köpek öldü VİDEO


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Köpeklerinin zehirlenip öldürüldüğünü belirten Kağnıcı, "Bunları yapanlar bulunup cezalandırılsın" dedi.

Köpeklerin etlerine zehir atıldığını söyleyen sahibi, "6 köpeğim zehirlenip öldürüldü. Jandarmaya gidip şikayetçi oldum. Kim yaptıysa bulunmasını istiyorum" dedi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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