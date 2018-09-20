Zehirli et verilen 6 köpek öldü

Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Manchester City, konuk ettiği Lyon'a sahasında kaybetti.

CHP'nin son Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olmayacağını açıkladı.

İstanbul'daki yeni havalimanının ev sahipliği yapacağı Türkiye'nin ilk teknoloji festivalinin paydaşlarından Gençlik ve Spor Bakanlığı, festivale 42 ilden 10 bin gencin katılımını sağlayacak.

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TSK helikopteri organ nakli için çalıştı

Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul'da bulunan bir hastaya organ nakli yapılması için helikopter havalandırdı.