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Zeka araştırmasında özel okul faktörü

İstanbul'da 672 çocuk ile yüz yüze görüşülerek yapılan "Zeka Seviyesine Etki Eden Faktörler" araştırmasının sonuçlarına göre, özel okula giden öğrencinin daha çok başarılı olduğu saptandı.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 13:15..
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TÜM Üstün Zekalılar Derneği (TÜZDER) Başkanı Tunahan Coşkun tarafından yapılan araştırmada, eğitim uzmanları ve psikologlardan oluşan 20 kişilik ekip 672 çocuğun her biriyle yaklaşık 1 buçuk saat yüz yüze görüştü.

ZEKA ÜZERİNDEKİ ETKENLER

2 yıl süren çalışma, anne babanın eğitim durumu, çocuğun gittiği okulun türü, kardeş sayısı ve sırası, yaşadığı ilçe ve bölge gibi birçok farklı etkenin zeka puanı üzerindeki etkilerini belirledi.

"BİLİMSEL BİR ÇALIŞMA YAPTIK"

İlk kez bu kadar geniş çaplı bir araştırmaya imza attıklarını altını çizen TÜZDER Başkanı Tunahan Coşkun, "Yüzde 33'ünün kız, 67'sinin erkeklerden oluştuğu çocuklara Stanford-Binet gibi uluslararası geçerliliği olan testler uyguladık. Yaptığımız bilimsel bir çalışmaydı. Sonuçları hem ulusal hem uluslararası mecralarda yayınlanacak" dedi.

Zeka araştırmasında özel okul faktörü

"STANDART EĞİTİM ZEKA SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Araştırmada zekayı etkileyen 10 faktörü mercek altına aldıklarını anlatan Tunahan Coşkun, çocuğun sınıf seviyesi arttıkça zeka seviyesinin düştüğünü açıkladı. Anaokulundan 8'inci sınıfa kadar çocuğun IQ düzeyini incelediklerini aktaran Coşkun, "Çocukların maalesef sınıf seviyeleri arttıkça zeka puanlarında yani IQ'larında bir düşüş gözlemledik. Bunun nedeni de standart bir eğitimin uygulanması, müfredatın her yerde sabit olması, çok fazla farklılaştırmanın olmaması olabilir. Bu nedenlerin IQ'da yaklaşık 5 puanlık bir düşüşe neden olduğunu gördük" dedi.

SONUÇLAR İÇ AÇICI DEĞİL

Çalışma kapsamında özel okullara giden çocuklarla devlet okulunda eğitim gören çocukları da karşılaştırdıklarını belirten Tunahan Coşkun sonuçların ise üzücü olduğunu belirtti.

Zeka araştırmasında özel okul faktörü

"ÖZEL OKULLARDA OKUYAN ÇOCUKLARIN Q'SU 5 PUAN  YÜKSEK"

Tunahan Coşkun, "Özel okula giden çocukların IQ puanlarının diğer çocuklara oranla yaklaşık 5 puan daha yüksek olduğunu gördük. Özel okullarda sunulan zenginleştirilmiş imkanlar, anne ve baba ile olan iletişimin kuvvetli olması, çocuğun duygusal olarak desteklenmesi gibi sebeplerin bundan etkili olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Zeka araştırmasında özel okul faktörü

AİLENİN İLK ÇOCUĞU DAHA ZEKİ

Kardeşler arası zeka düzeyini de incelediklerini kaydeden Tunahan Coşkun, ilk çocukların daha zeki olduğunu sonucuna ulaştıklarını söyledi. Burada genetik aktarımın daha kuvvetli olabileceğine dikkat çeken Coşkun, "Anne ve babanın ilk çocuğu desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla ilk çocuklar diğer çocuklara göre daha zeki çıktılar" dedi.

"EBEVEYNİN EĞİTİM DÜZEYİ ZEKAYI ETKİLİYOR"

Genetik aktarımın yanı sıra anne ve babanın eğitim düzeyinin de çocuğun zeka düzeyini belirlemede etkili olduğunu vurgulayan Tunahan Coşkun, "Anne babanın eğitim düzeyi ile çocuğun IQ düzeyi arasında bir bağlantı olup olmadığını merak ettik. Burada ilkokul, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve üzeri diye aileleri kategorilere ayırdık. Ön lisans ve lisans ile lise düzeyindeki bir ebeveynin çocuğu arasında yaklaşık 7 puanlık bir IQ puanı farklılığı gözlemledik. Burada anne ve babanın çocuk üzerindeki ilgisinin bu puan farkına etkisi olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Zeka araştırmasında özel okul faktörü

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