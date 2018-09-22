Zeki Müren'in müzedeki eşyalarına yoğun ilgi

Türk Sanat Musikisi'nin en büyük icracılarından "Sanat Güneşi" olarak anılan Zeki Müren'in, ölmeden önce son yıllarını geçirdiği Muğla Bodrum'da müze olarak kullanılan evi, özellikle yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

ÇOK YÖNLÜ SANATÇI

TRT stüdyosunda yaşama veda eden Zeki Müren, ölümünün üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen, eşsiz yorumu ve dillerden düşmeyen çok sayıda eseriyle gönüllerde yaşamını sürdürüyor.

İlk kez "Manolya'' adlı plağıyla 1955 yılında "Altın Plak" ödülü kazanan sanatçı, birçok kurum ve kuruluş tarafından ''yılın sanatçısı'' seçildi.

Çok yönlü çalışmalar yapan Müren'in ilk şiir kitabı olan "Bıldırcın Yağmuru" ise 1965 yılında yayımlandı. 200'e yakın bestesi bulunan ve 50 plak çıkaran sanatçının 18 sinema filminde de imzası bulunuyor.

DEVLET SANATÇISI UNVANI ALDI

Çalışmalarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen ilk Türk Müziği sanatçıları arasında yer alan "Sanat Güneşi", radyoda canlı solo yayınlarda kullandığı ilk mikrofonun kendisine hediye edildiği stüdyo çekimlerinde hayata veda etti.

Müren'in cenazesi, vasiyeti üzerine doğduğu Bursa'da on binlerce seveninin katıldığı törenle Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

BODRUM'UN PAŞASI

Bodrum'da "Paşa" olarak da anılan Zeki Müren'in vasiyeti üzerine tüm mal varlığını eşit olarak paylaşan Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı, sanatçıyı unutmadı.

İki vakfın Bursa'da yaptırdığı "Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi" ünlü sanatçının yolunu takip eden sanatçı adaylarına eğitim imkanı sunuyor.

Sanatçının ölüm ve doğum yıl dönümlerini unutmayan sevenleri, her yıl 24 Eylül ve 6 Aralık'ta Bursa'daki mezarı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze haline getirdiği Bodrum'daki evinde düzenlenen törenlere katılıyor.

EVİ SANAT MÜZESİ OLDU

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Tayfun Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı arasında imzalanan protokolle 8 Temmuz 2000'den bu yana, Zeki Müren'in son yıllarını geçirdiği evin, sanatçının anısına düzenlenen sanat müzesi olarak kullanıldığını söyledi.

"MUĞLA'DA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN İKİNCİ MÜZE"

Tayfun Selçuk, "Halkımızın gönlünde taht kuran Zeki Müren'in anısı ilk günkü gibi bu müzede yaşatılıyor. Halkımız çok yoğun ilgi gösteriyor. Bu, müzemizin ziyaretçi sayısına da yansıyor. Her yıl ortalama 60 bin kişi müzeyi ziyaret ediyor. Muğla'da en çok ziyaret edilen ikinci müze burası. Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı ziyaretçileri de biz burada ağırlıyoruz. Her geçen gün artan bir ilgi var ve bunu görebiliyoruz. Geçen yıl 60 bin civarında olan ziyaretçi sayımız bu yılın ilk 9 ayında 60 bine ulaştı. Yıl sonunda geçen yıl ki ziyaretçi sayısının üstüne çıkacağız. Bunun için de mutluyuz." dedi.



