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Zerrin Özer: Bekaret içimde ukde oldu

"Saygı ve edep kalmadı" diyen ünlü sanatçı, kız çocuklarının evlenene kadar bakire kalması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 31.03.2018 - 08:33..
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Türk Pop'unun önde gelen isimlerinden Zerrin Özer, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEKARET İÇİMDE UKDE OLDU"

Posta Gazetesi'ne röportaj veren Özer, tecavüze uğradığının hatırlatılması üzerine "Bu yüzden bekaret içimde kalan bir ukde oldu. Belki tecavüze uğramasaydım bekarete böyle bir anlam yüklemeyecektim." dedi.

"EVLENEN KADAR BAKİRE KALMALI"

Kız çocuklarının evlenene kadar bakire kalması gerektiğini belirten Zerrin Özer, "Yani ben aşırı rahatlığı, saygısızlığı sevmiyorum. Şimdiki insanların modernlik anlayışını benimsemiyorum. Saygı, edep kalmadı artık." diye devam etti.

Zerrin Özer: Bekaret içimde ukde oldu

AHLAKSIZLIK DİZ BOYU

Zerrin Özer, "Ülkede bir özgürlük tartışması sürüyor. Siz kendinizi özgür hissediyor musunuz?" şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi: "Türkiye’de son derece özgür hissediyorum. Çağ atlarken çoğu konuda Amerika’nın 100 sene gerisinde kaldık ama maşallah ahlaksızlık konusunda onlarla eşit ilerliyoruz. Ahlaksızlık diz boyu. Özgür olmak her istediğini istediğin gibi yapma hakkı tanımaz. Öyle şeyler duyuyorum ki aklımı oynatıyorum. Karı-koca yanlarına üçüncü bir partner aramaya çıkanlar var! Bu özgürlük değil, sapkınlık. Ahlaksızlık!"

Zerrin Özer: Bekaret içimde ukde oldu

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