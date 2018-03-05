Zerrin Özer'den Kerim Tekin itirafı

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, Kerim Tekin ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. "Kerim'le aramızdakiler aşktan öte bir şeydi" diyen Özer, ağlamamak için kendini zor tuttu.

"BEN HEP ÜZEN TARAF OLDUM"

Aşk hayatı ile ilgili soruya "Ben iyi bir partner değilim. İlişkilerimde ben üzülmedim, üzen taraftım. Tabii bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum ama gerçeği bu. Kıskansam bile belli etmem ama işte zor taraf benim." açıklamasında bulunarak şaşırttı.

"KERİM AŞKTAN ÖTEYDİ"

Zerrin Özer, "Kerim Tekin ile yaşadığınız aşk mıydı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Kerim'in sevdiği vardı. Bizim yaşadığımız şey aşktan öte bir şeydi. O çok özel bir insan benim için."

"AĞLAMAK İSTEMİYORUM"

Kerim Tekin'in "Kar beyaz" şarkısını seslendirmesi istenilen Zerrin Özer, "Bu şarkıyı söyleyemem hele ki şimdi Kerim'in fotoğraflarını gördüm, ağlamak istemiyorum." diyerek duygusallaştı.