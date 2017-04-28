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Zerzevan Kalesi'nde Roma dönemine ait tapınak bulundu

Diyarbakır Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazılarda Roma dönemine ait bin 700 yıllık yeraltı tapınağına ulaşıldı.

28.04.2017 - 17:34
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Müzesi, Valilik, Çınar Kaymakamlığı ve Dicle Üniversitesinin katkılarıyla 2014 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Zerzevan Kalesi'nde Roma dönemine ait tapınak bulundu

60 dönümlük alan üzerinde 12-15 metre yüksekliğinde ve bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan kale tarihe ışık tutuyor.

Diyarbakır'da bin 700 yıllık yer altı tapınağı bulundu

Zerzevan Kalesi'nde Roma dönemine ait tapınak bulundu

Yaklaşık 4 yıldır sürdürülen kazılarda daha önce yer altı kilisesi, 400 kişinin yer alacağı yer altı sığınağı, konutlar ve gizli geçitler ortaya çıkarılırken, son olarak bin 700 yıllık, milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlığın benimsenmesiyle önemini kaybeden dönemin Mithras dinine ait yer altı tapınağına ulaşıldı.

Zerzevan Kalesi'nde Roma dönemine ait tapınak bulundu

"4 YILDIR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Çınar Kaymakamı İsmail Şanlı'nın yaptığı açıklamada, Zerzevan Kalesi'nden bakıldığında Diyarbakır ve Mardin'i görmenin mümkün olduğunu söyledi. Şanlı, Diyarbakır'ın tarihi kadar eski olan kalede 4 yıldır kazı çalışmalarının yapıldığına işaret ederek, "Bu tarihi eseri gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Her sene kalede bulunan yeni bir eser tarihe ışık tutuyor. Bölge turizmi ve ekonomisine uzun vadede değer katacak çok önemli bir kazıya ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Zerzevan Kalesi'nde Roma dönemine ait tapınak bulundu

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