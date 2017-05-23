Zeugma Mozaik Müzesi rekor kırdı

Zeugma Mozaik Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleşen 3 günlük tatilde 7 bin 741 kişi tarafından ziyaret edildi.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK YERİ

6 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda açılan Zeugma Mozaik Müzesi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olmasıyla dikkati çekiyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MOZAİK MÜZELERİNDEN

9 Eylül 2011 tarihinde Gaziantep'te açılan ve 1700 metrekarelik mozaik ile dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olma özelliğini taşıyan müze Yaklaşık 3 yıl boyunca "dünyanın en büyük mozaik müzesi" unvanını taşırken; bu unvanını, 28 Aralık 2014 tarihinde açılan Hatay Arkeoloji Müzesi'ne devretmiştir.

Müze, ziyarete açıldığı ilk bir gün boyunca 3000'in üzerinde ziyaretçi ağırlamıştır.