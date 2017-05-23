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Zeugma Mozaik Müzesi rekor kırdı

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi 3 günlük tatilde rekor ziyaretçi ağırladı.

23.05.2017 - 12:38
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Zeugma Mozaik Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleşen 3 günlük tatilde 7 bin 741 kişi tarafından ziyaret edildi.

Zeugma Mozaik Müzesi rekor kırdı

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK YERİ

6 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda açılan Zeugma Mozaik Müzesi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olmasıyla dikkati çekiyor.

Zeugma Mozaik Müzesi rekor kırdı

DÜNYANIN EN BÜYÜK MOZAİK MÜZELERİNDEN

9 Eylül 2011 tarihinde Gaziantep'te açılan ve 1700 metrekarelik mozaik ile dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olma özelliğini taşıyan müze Yaklaşık 3 yıl boyunca "dünyanın en büyük mozaik müzesi" unvanını taşırken; bu unvanını, 28 Aralık 2014 tarihinde açılan Hatay Arkeoloji Müzesi'ne devretmiştir.

Müze, ziyarete açıldığı ilk bir gün boyunca 3000'in üzerinde ziyaretçi ağırlamıştır.

Zeugma Mozaik Müzesi rekor kırdı

Zeugma Mozaik Müzesi rekor kırdı

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