Zeybekci: İnşaat yurt dışındaki en önemli ihracat kalemi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dün Türkiye Müteahhitler Birliği istişare toplantısına katıldı.

"İKİNCİ İHALEYE KOŞMA ZAMANI"

15 Temmuz işgal girişiminde dahi, kendileri için önceliğin ekonomi olduğunu belirten Zeybekci, "Artık laf üstüne laf koyma zamanı değil, taş üstüne taş koyma zamanı, iş üstüne iş koyma zamanı, üretim bandının yanına bir üretim bandı daha koyma zamanı, müteahhitlerimiz için bir ihaleyi aldıktan sonra ikincisine koşma zamanı." diye konuştu.

"İNŞAAT YURT DIŞINDAKİ EN ÖNEMLİ İHRACAT KALEMİ"

Zeybekci, inşaatın yurt dışındaki en önemli ihracat kalemi olduğunun altını çizerek, sektörün dünyada 9 binin üzerinde proje hayata geçirdiğini söyledi. Rakiplerin paket halinde çalıştığını ifade eden Zeybekci, Türkiye'nin de aynı paketi yaratarak, teknolojisiyle, finasman çözümleriyle projeyi yaparak, işleterek var olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'den Katar'a gönderilen acil tüketim malzemelerine değinen Zeybekci, "Her ne yapılırsa yapılsın, ülkeler arasındaki problemlerde insanların basit insani ihtiyaçlarıyla ilgili böyle dokunuşlar olmamalı. Kim olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun tam tersi olmuş olsaydı zerre tereddüt göstermezdik. Aynı şey Mısır'da olsa da aynısını yapardık, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olsaydı aynısını yapardık... Kardeşler arasındaki bu olumsuz havanın bir an önce bertaraf edilmesi ihtimal dahilinde bayağı yüksek. İnşallah bir an önce çözülür, bölgeyle ilgili dışardan gelen oyun kurucuları tarafından oynanan oyunlar bertaraf edilir... Bugün Katar'da çok önemli bir kardeşlik kazanmış olduk, diğerlerinin kardeşliği de bizim için son derece değerlidir, önemlidir ve vazgeçilmezdir." şeklinde konuştu.

KUVEYT'TEN 150 MİLYAR DOLARLIK ALTYAPI YATIRIMI

Zeybekci, Kuveyt'in gelecek dönem için yaklaşık 150 milyar dolarlık altyapı yatırımları bulunduğuna dikkati çekerek, Körfez'in en önemli fırsat alanlarından biri olduğunu ve Türkiye'nin de Körfez İşbirliği Konseyi'ne dahil olacağını vurguladı. Eximbank'ın finansman oranını yüzde 24'ten 26'nın üzerine çıkarmayı hedeflediklerine işaret eden Zeybekci, bu alanda dünyada 1 numara olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Barter sistemini güçlendireceklerinin altını çizen Zeybekci, "Libya teminat mektuplarıyla ilgili derhal bir çalışma grubu kuracağız. Irak ile ilgili yakında bir ziyaretimiz var. Yurt dışındaki istihdamla ilgili talebinizde yüzde 100 haklısınız. Çalıştırdığınız insanların sigorta primleriyle ilgili isteklerinizde son derece haklısınız." değerlendirmesinde bulundu.