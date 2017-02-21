Zeybekci: Türkiye artık figüran değil oyun kurucu

"Söz konusu Ege ise gerisi teferruattır." diyen Bakan Zeybekci, "İnanılmaz bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada başarısız olmak için büyük hatalar yapmış olmak lazım. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan bir coğrafyadayız." ifadesini kullandı.

Zeybekci, Türkiye'nin ekonomide önemli mesafeler aldığını belirterek, "Çok daha iyi olabilir miydi, evet olabilirdi. Daha iyi olması için topyekün gayret ediyoruz. Bugün Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi haline geldi. Bu millet 15 Temmuz'da bir sivil demokrasi devriminin altına imzasını atmıştır. Önümüzdeki yüzyıllar boyunca Türk sivil demokrasi zaferi ve devrimi olarak anılacak." diye konuştu.

Antalya-İzmir havzasının dünyanın en zengin doğal, sağlık ve kültür turizmi yerlerine sahip olduğunu vurgulayan Bakan Zeybekci, "Aynı zamanda Afyon'dan, Denizli'den ihraç ürünlerin kamyonlarla 30-40 dolar ton maliyetiyle değil, demiryollarından 7-8 dolara ton maliyetleriyle İzmir limanlarına ve civardaki ticaret bölgelerine ve limanlarına ulaşmasını hayal etmemiz lazım." dedi.

Zeybekci, ilk bakan olduğunda İzmir'in "Serbest bölgeler şehri" olacağını söylediğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Türkiye'deki en önemli örnek İzmir'de. ESBAŞ'da şu an 8 milyar doların üzerinde ticaret yapılıyor, 22 bin kişi çalışıyor. Bize yeni ESBAŞ'lar lazım. İzmir, serbest bölgeler şehri olacak derken. İzmir'in yenilenebilir enerji alanları değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinin başkenti olması lazım. Dünya çok hızlı değişiyor. Dünya çok hızlı değişirken ikiye ayrılıyor, bilgi ve teknolojiyi üretenler bilgi ve teknolojiyi tüketen ülkeler. Türkiye olarak biz bilgi ve teknolojiyi üreten sınıf olmadığımız sürece, etken olmadığımız sürece bu coğrafya edilgen toplulukları barındırmaz."

"TÜRKİYE ARTIK OYUN KURUCU"



Dünyanın yeniden yapılandığını kaydeden Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya yeniden yapılanırken, Türkiye olarak oturup da dünya yeniden yapılansın, biz de dünyada kendimize bir yer buluruz dersek, bunu yaptırmazlar. Dünya yeniden yapılanırken, o dünyayı yeniden yapılandıran ülkelerden biri olmak zorundayız. Şu anda çektiğimiz tüm sancılar bu, doğum sancıları. Türkiye olarak başımıza bazı şeyler geliyorsa, bize şunu söylüyor: Dünya için kalemi eline alanlar, dünyanın en zengin hammadde ve enerji kaynaklarının olduğu jeopolitik olarak önemli olan bu coğrafyada haritaları çizerken, Türkiye'ye diyorlar ki, sen başının belasıyla uğraş içerde. Türkiye artık bir oyun kurucudur, oyun kurucu olmak zorundadır. Kurgulanan oyunlar içinde figüran olmak bu topraklara göre değil."

Zeybekci, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde sürdürülebilir enerji ve hammadde kaynaklarını kontrol edememesi halinde, bilgi ve teknoloji üretmemesi halinde başarılı olmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Bakan Zeybekci, "Evet önümüzde önemli bir dönemeç var. Görüşünüz, tercihiniz ne olursa olsun, başımızın üzerinde yeriniz var. Millet ne diyorsa, doğru odur. Mecelle denilen ana temelinde ana hatları ile şöyle deniyor, çoğunluk yanlışlıkta ittifak etmez, kural bu. İyi olacak, merak etmeyin. Türkiye'de siyaset normalleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediği konuşmasında, EGEV'in bölgeye ekonomik canlılık kazandırmak için 25 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, yapılan hizmetlere katkı koyan herkese teşekkür etti.

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Ege Bölgesi'nin kalkınmasını ön plana almak için kurulan vakfın 25. yılında bulunduklarını ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak istediklerini bildirdi.