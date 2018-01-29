Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kardan tank yaptılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek için, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir araya gelen iki arkadaş, soğuk havaya aldırmadan kardan tank yaptı.

YAPIMI 2 GÜN SÜRDÜ

Sakarya'dan Kartepe'ye gelerek, 2 gün boyuncu uğraşıp, otomobilden büyük boyutta kardan tank yapan iki arkadaş, daha sonra tankı boyadı. Kayak merkezine gelen tatilciler ise tankın önünde fotoğraf çektirdi.

"DUALARIMIZ ONLARLA"

İbrahim Kurt, "Aklımız- fikrimiz, ülkemiz için savaşan kardeşlerimizde. Böyle bir şey yaparak, onlara olan desteğimizi belirtmek istedik. En kalpten dualarımız onlarla. Allah, yar ve yardımcıları olsun. Bütün Afrin'deki kardeşlerimize selamlar." dedi.