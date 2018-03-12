Zeytin Dalı Harekatı’nda 4 köy daha temizlendi

TSK ve ÖSO, Afirin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Celeme köyü, kuzeyinde Bülbül beldesine bağlı Hapol ve Berlane Kuy köyleri ile kuzeybatıda Şeran beldesine bağlı Küçük Karkin köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri sabah saatlerinde ilçe merkezine bağlı Kibar köyü ile güneybatısında Cinderes beldesine bağlı Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini ele geçirmişti.

GÜN İÇİNDE 8 KÖY

Böylece gün içinde teröristlerden kurtarılan köy sayısı 8'e yükseldi. Bu doğrultuda Birkaç köy daha temizlenmesiyle Afrin merkezi tamamen çembere alınmış olacak.

197 NOKTANIN KONTROLÜ TSK'YA GEÇTİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 159'i köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 197 bölgeyi kontrolü altına aldı.

MERKEZDEN AYRILMAK İSTEYEN SİVİLLER

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.