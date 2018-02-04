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Dün 8 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nın 15. gününde 5 askerimiz Afrin kırsalında isabet alan tankta, 1 askerimiz Kilis'teki nöbet kulesinde, 1 askerimiz Darmık Dağı'nda, 1 askerimiz de Çukurca'da şehit düştü.

Haber Merkezi | 04.02.2018 - 08:51..
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Dün 8 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nın 15. günü olan dün, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerimiz şehit oldu.

İSABET ALAN TANKTA 5 ŞEHİT

Şehitlerden Bursalı Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül, Sözleşmeli Er Nurullah Secen, Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca, Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu, Giresunlu Uzman Çavuş Ufuk Akdağ'ın acı haberleri, ailelerine ulaştı.

Dün 8 askerimiz şehit oldu

NÖBET KULESİNE SALDIRI

Şehitlerden Konyalı Uzman Çavuş Ahmet Bayram (27), Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakoluna, Afrin'den atılan roketin nöbet kulesine isabet etmesi sonucu şehit düştü. Bu saldırıda 1'i ağır 5 asker de yaralandı.

DARMIK DAĞI YAKINLARINDA ÇATIŞMA

Ispartalı Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) ise, önceki gün ele geçirilen Darmık Dağı yakınlarında çıkan çatışmada şehit oldu.

HAKKARİ'DE ÇATIŞMA

Öte yandan, Hakkari Çukurca'daki Güven Dağı'nda PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada ağır yaralanan Niğdeli Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz de dün şehit oldu.

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