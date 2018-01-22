Zeytin Dalı Harekatı’nda ilk şehit

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis’in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Şehidin naaşı, Gaziantep Adli Tıp kurumu'na getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı şehidinin cenazesi Gaziantep'e getirildi VİDEO