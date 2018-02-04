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Zeytin Dalı Hareketı'nda 932 terörist öldürüldü

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İHA | 04.02.2018 - 10:07..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatında son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edildi. Harekâta katılan uçaklar da emniyetle üslerine döndü.

35 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALDE

35 terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilirken, harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932’ye yükseldi.

Açıklamada, hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtının planlandığı şekilde başarıyla devam etttiği kaydedildi.

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