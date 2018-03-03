Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü harekata katılan bazı birliklerde kadın askerler de görev yapıyor. Bir kısmı daha önce Fırat Kalkanı harekatına da katılan kadın subaylar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerin adeta eli ayağı oluyor.

TSK'nın kadın subayları (soldan sağa), Bakım Üsteğmen Gülru Gizem Atabey, Topçu Yüzbaşı Dilek Aygün, İkmal Üsteğmen Çiğdem Yüksel, Bakım Üsteğmen Ceren Özçelik, harekata destek veriyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın kadın subayları GALERİ

Zeytin Dalı'nın kadın subayları VİDEO