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Zeytin Dalı'nın kadın subayları

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik Afrin'e doğru ilerleyişini sürdürürken, sınır hattındaki birliklerde görevlendirilen kadın subaylar da harekatta aktif görev alıyor.

AA | 03.03.2018 - 16:05..
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü harekata katılan bazı birliklerde kadın askerler de görev yapıyor. Bir kısmı daha önce Fırat Kalkanı harekatına da katılan kadın subaylar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerin adeta eli ayağı oluyor.

Zeytin Dalı'nın kadın subayları

TSK'nın kadın subayları (soldan sağa), Bakım Üsteğmen Gülru Gizem Atabey, Topçu Yüzbaşı Dilek Aygün, İkmal Üsteğmen Çiğdem Yüksel, Bakım Üsteğmen Ceren Özçelik, harekata destek veriyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın kadın subayları GALERİ

Zeytin Dalı'nın kadın subayları VİDEO

Zeytin Dalı'nın kadın subayları

Zeytin Dalı'nın kadın subayları

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