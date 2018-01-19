Zeytinburnu Uluslararası Fotoğraf Festivali başlıyor

Fotoğrafçılara ilham vermek, farklı alanlardan fotoğrafçıları bir araya getirmek ve fotoğraf sanatının anlatı sınırlarını genişletmek için bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Zeytinburnu Uluslararası Fotoğraf Festivali (ZFotoFest), 19 Ocak Cuma günü saat 19.30’da başlıyor.

Türkiye Fotoğraf Vakfı ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festival, fotoğrafa tutkuyla bağlı genç sanatçılar ile ustaları buluşturmayı ve fotoğraf kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ FOTOĞRAFÇILAR ZEYTİNBURNU’NDA OLACAK

Yann Arthus-Bertrand, Abelardo Morell, Ami Vitale, Martin Scholler, Chandan Gomes, Sama Alshaibi, Rula Halawani, Matthieu Paley, Tammam Azzam ve Hung Chen Jen gibi dünyaca ünlü isimlerin bir araya geleceği ZFotoFest’de 56 sergi, sanatçı konuşmaları, portfolyo değerlendirmeleri, paneller, seminerler, slayt gösterileri, rehberli sergi turları, belgesel film gösterimleri ve özel atölyeler sanat severlerin ilgisine sunuluyor.

18 ülkeden sanatçıların yer aldığı festivalin onur konuğu ise Ara Güler.

21 Ocak 2016 tarihinde aramızdan ayrılan ve “Doğa fotoğrafçılığını insanın doğayı keşfetmenin insana büyük bir özgürlük duygusu yaşattığı bir macera” olarak tarif eden değerli iş adamı ve sanat sever Mustafa V. Koç bu alanda ürettiği çalışmalarıyla ZFotoFest’te yer alıyor.

FESTİVALİN TEMASI: OKSİJEN

Fotoğraf dünyasının önde gelen uluslararası festivallerinden biri olmayı hedefleyen ZFotoFest, bu yıla özel olarak düzenleyeceği ilk festivalde "Oksijen" temasını seçti.

Çevre bilincinin, fotoğraf ve sinema sanatı sayesinde kamuoyuna yeniden hatırlatılmasının amaçlandığı festivalin sanat koordinatörlüğünü Mesude Bülbül, küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Ozan Bilgiseren, sanat yönetmenliğini ise Murat Gür yapıyor.