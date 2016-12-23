Zeytinburnu ve Kazlıçeşme'de konut fiyatları artıyor

Hem metro yatırımları, hem de kıyı şeridinin yapılaşmaya açılmasıyla birlikte Zeytinburnu ve Kazlıçeşme bölgeleri değerlendi.

EN ÇOK FİYATI ARTAN 5'İNCİ İLÇE

İstanbul'daki konut satışlarının yüzde 2'sine sahip olan Zeytinburnu'nun, İstanbul'daki 15 ilçe arasında son 5 yılda en çok fiyatını arttıran 5’inci ilçe olduğu belirlendi.

FİYATLAR ARTACAK

Yapılan toplantıya katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Hepşen ise “5 yıl içinde Marmaray, Avrasya Tüneli, metro istasyonu gibi alt yapı projeleriyle Zeytinburnu genelinde bugün ortalama 3 bin 400 TL olan birim metrekare fiyatları, yüzde 112 artış ile 7 bin 200 lira olacak” diye konuştu.

Hepşen, Zeytinburnu’nun prestijli yaşam alanı haline gelecek sahil bandında ise 16 bin TL olan birim metrekare fiyatlarının yüzde 108 artış ile 33 bin TL’ye çıkacağını ifade etti.