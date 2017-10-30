Zigana Tüneli dünyanın en büyük ikinci tüneli olacak

Yapımına 1,5 sene önce başlanan Yeni Zigana Tüneli tamamlandığında Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olma özelliğini elinde bulunduracak.

SÜRÜCÜLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Bu projede 1. Zigana Tüneli ve 2. Zigana Tüneli adı altında iki tünel bulunuyor. Bunlardan 2. Zigana Tüneli; Gümüşhane-Trabzon arasındaki yolu 8 km daha kısaltıyor. Bu da kış aylarında keskin virajlarda hava şartlarıyla mücadele eden sürücülere kolaylık sağlayacak.

2019'DA HİZMETE GİRECEK

Zigana Tüneli'nin 1,5 yılda yüzde 30'u tamamlandı. Projenin tam anlamıyla sona ermesi 29 Ekim 2019'u bulacak.

GECE GÜNDÜZ 400 İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Yatırım bedeli 580 milyon lira olan proje için her iki tünel tarafından da toplam 400 işçi gece gündüz çalışıyor.