taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.418
USD
3,5218
EURO
4,0568
ALTIN
140,58
PETR
49,7300

Zimbabve'de 10 yaşındaki kıza aslan saldırdı

Zimbabve'nin kırsal bir bölgesinde 10 yaşındaki bir kız, kulübesinin arkasında tuvaletini yaparken bir aslanın saldırısına uğradı.

19.07.2017 - 21:42
  1. Haberler
  2. Dünya

Resmi Chronicle gazetesine konuşan bir polis sözcüsü olayı doğruladı.Küçük kızın ismi Mitchell Mucheni olarak açıklandı.

ÇALILIKLARA SÜRÜKLENDİ

BBC Türkçe'nin haberine göre araştırmayı yürüten bir yetkili, Mucheni'nin halasının yeğenini bir aslan tarafından çalılıklara sürüklenirken gördüğünü söyledi.

Zimbabve'de 10 yaşındaki kıza aslan saldırdı

300 METRE İLERİDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yetkili Kudakwashe Dehwathe, çocuğun cesedinin daha sonra 300 metre uzaklıkta bulunduğunu kaydetti.

Olayın Cumartesi gecesi ülkenin güneydoğusundaki Chiredzi kentinde meydana geldiği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Başbakan Yıldırım İbadi ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüşerek Musul operasyonu için tebriklerini iletti.
Musul'da yakalanan 370 DEAŞ'lı teröristin görüntüleri
Musul'da Irak Güvenlik Güçlerinin yakaladığı DEAŞ'lı teröristler tıkıldıkları bir odanın içinde kaderini bekliyor.
Büyükada tutuklamalarından İsveç rahatsız oldu
Uluslararası Af Örgütü ile bazı derneklerin toplantı yaptığı Büyükada'daki operasyonda 9 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanmıştı.
Türkiye'den Katar'a son sevkiyat yapıldı
Türkiye-Katar Birleşik Tatbikatı kapsamında, 28 kişilik topçu bataryasının tamamının Katar'a intikalinin tamamlandığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Yıldırım görüşmesi bitti, işte yeni kabine

Erdoğan Yıldırım görüşmesi bitti, işte yeni kabine

238
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

209
Kabineye 5 yeni isim girdi

Kabineye 5 yeni isim girdi

173
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başbakan Yıldırım görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başbakan Yıldırım görüşmesi başladı

351
Burhan Kuzu Allah'a havale ediyor

Burhan Kuzu Allah'a havale ediyor

141
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

67
Cumhurbaşkanı imzaladı, Başbakan açıkladı

Cumhurbaşkanı imzaladı, Başbakan açıkladı

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM