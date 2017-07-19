Zimbabve'de 10 yaşındaki kıza aslan saldırdı

Resmi Chronicle gazetesine konuşan bir polis sözcüsü olayı doğruladı.Küçük kızın ismi Mitchell Mucheni olarak açıklandı.

ÇALILIKLARA SÜRÜKLENDİ

BBC Türkçe'nin haberine göre araştırmayı yürüten bir yetkili, Mucheni'nin halasının yeğenini bir aslan tarafından çalılıklara sürüklenirken gördüğünü söyledi.

300 METRE İLERİDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yetkili Kudakwashe Dehwathe, çocuğun cesedinin daha sonra 300 metre uzaklıkta bulunduğunu kaydetti.

Olayın Cumartesi gecesi ülkenin güneydoğusundaki Chiredzi kentinde meydana geldiği bildirildi.