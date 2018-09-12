Zimbabve'de koleradan ölenlerin sayısı 21 oldu

1 CHP'liler ateşkes yapacak 24 Haziran seçim yenilgisinin ardından karışan parti gündemine artık yerel seçimi alarak bir süreliğine normalleşmek istiyor.

2 ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede ABD'yi korkutan Florence kasırgası için tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu aştı. Acil Durum Yönetimi, söz konusu kasırga için Mike Tyson benzetmesi yaptı.

3 Erdoğan'dan döviz kararı Başkan Erdoğan'ın kararıyla, dövizle yapılmış sözleşmelerin 1 ay içinde TL'ye dönüştürüleceği açıklandı.

4 Türk bayraklı gemi Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı Akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçmekte olan konteyner gemisi arıza yaptı.

5 Hatay’da orman yangını: Yerleşim bölgesi tehdit altında Belen ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

6 ABD'de 5 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Californiya eyaletinde silahlı bir saldırgan, eşi dahil 5 kişiyi öldürdü. Olay mahallinden kaçmaya çalışırken şerif yardımcısıyla karşılaşan saldırgan kendini vurarak intihar etti