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Zimbabve darbesinin sebebi First lady olarak gösteriliyor

Zimbabve'de artık darbe yüksek sesle konuşuluyor. Ordunun yönetime müdahale etmesine sebep First Lady Grace Mugabe olarak gösteriliyor.

16.11.2017 - 11:17
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93 Yaşındaki Robert Mugabe tam 37 yıldır ülkenin başında ve adeta "tahtın" sahibi. 21 yıllık eşi Greace Mugabe yani namı diğer "Gucci'li Kadın", Mugabe'nin  kendisinden sonra devlet başkanlığı koltuğu için düşündüğü uzun süredir konuşuluyordu. Darbenin bu yüzden yapıldığı iddiaları rotaya atıldı.

Zimbabve darbesinin sebebi First lady olarak gösteriliyor

MUGABE'NİN SAĞ KOLU

İlk zamanlarda sessiz bir figür olarak tanınan First Lady Mugabe, daha sonra alışveriş merakı ve hayırseverlik faaliyetleri öne çıktı. Alışveriş merakı nedeniyle kendisine "Gucci'li kadın" lakabı takılan Fisrt Lady, Zamanla kendini geliştirerek otoritesini sağlamlaştırdı. Grace Mugabe bugün iktidar partisinde önemli bir noktaya geldi.

Zimbabve darbesinin sebebi First lady olarak gösteriliyor

Partinin kadın kolları başkanı olan first lady Mugabe'nin cumhurbaşkanlığı için ismi öne çıkan bazı kişilerin uzaklaştırılmasında da rol oynadığı konuşuluyordu.

Hatta buna en önemli örnek olarak Başkan Yardımcısı  Emmerson gösteriliyor. Mugabe'nin Başkanlık koltuğu için baş rakibi olan Başkan Yardımcısı, Mnangagwa "ihanet" ile suçlanmış ve geçen hafta içinde görevden alınmıştı.

Zimbabve darbesinin sebebi First lady olarak gösteriliyor

BAŞKANLIĞA GÖZ KIRPTI

1980 yılından bu yana ülkeyi yöneten ve "dünyanın en yaşlı lideri" olan eşinden 40 yaş küçük olan Grace Mugabe de iktidar isteğini gizlemiyor ve adeta her fırsatta bu makama göz kırpıyor.

Zimbabve darbesinin sebebi First lady olarak gösteriliyor

2014 yılında yaptığı bir konuşmada, "Benim cumhurbaşkanı olmak istediğimi söylüyorlar. Neden olmasın? Ben Zimbabveli değil miyim" demiş, Dervlet Başkanlığı için konuşulan iddiaları reddetmemişti.

93 Yaşındaki lider bir sonraki seçimler için de hazırlık yapıyordu, ancak sağlık durumunun endişelere yol açması, koltuğu eşine devredecek yorumlarını beraberinde getirmişti.

Zimbabve darbesinin sebebi First lady olarak gösteriliyor

ZİMBABVE MUGABE HANEDANLIĞINA DÖNÜŞÜYOR

Devlet Başkanı Mugabe ve fisrt Lady'nin aralarındaki bu politik ilişki muhalefet tarafından büyük eleştirilerin hedefi olmuştu. Cumhuriyet rejimi ile yönetilen devletin hanedanlık sistemine devredileceği iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, devlet başkanlığının Mugabe ailesine geçirilmek istendiği iddia edildi.

Zimbabve darbesinin sebebi First lady olarak gösteriliyor

SİCİLİ KABARIK FİRST LADY

Mugabe, 20 yaşındaki Güney Afrikalı bir modele saldırmakla suçlanmış ancak daha sonra diplomatik dokunulmazlığa sığınarak yargılanmaktan kurtulmuştu.

Mugabe'ye AB ve ABD tarafından da aralarında seyahat yasağının da bulunduğu bir takım yaptırımları uygulanıyor. Seçimlerde usulsüzlük yaptığı iddia edilen Mugabeler, ayrıca muhalefete yönelik tavırları nedeniyle de bu uygulamalar ile karşı karşıya kalıyor.

Zimbabve darbesinin sebebi First lady olarak gösteriliyor

Bütün bu yaşananların ışığında darbenin sebebi "Gucci'li kadın" olarak anılan First lady Grace Mugabe olarak görülüyor.

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