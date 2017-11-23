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Ziraat Bankası Azerbaycan’da büyümeye devam ediyor

Ziraat Bank Azerbaycan, Azerbaycan ekonomisi ile iki dost ve kardeş ülke arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlıyor.

Haber Merkezi | 23.11.2017 - 16:39
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  2. Ekonomi

1995 yılından bu yana Azer Türk Bank’taki ortaklığı ile Azerbaycan pazarında yer alan Ziraat Bankası, Azerbaycan Merkez Bankası’ndan 30 Aralık 2014 tarihinde bankacılık lisansını alarak, 2015 yılı Temmuz ayından itibaren %100 Türk sermayesi ve Ziraat Bank markasıyla Azerbaycan’da faaliyetini sürdürüyor.

Ziraat Bankası Azerbaycan’da büyümeye devam ediyor

EKONOMİK İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLIYOR

Azerbaycan ekonomisine değer katacak faaliyetlerin finansmanına yönelik bankacılık ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamayı amaçlayan Ziraat Bank Azerbaycan’ın ülke ekonomisinin ve iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişimi ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Ziraat Bankası Azerbaycan’da büyümeye devam ediyor

ÜLKEDE ETKİN BİR BANKA HALİNE GELDİ

Kuruluşunun henüz ikinci yılında 100 milyon USD aktif, 45 milyon USD kredi, 50 milyon USD mevduat ve 35 milyon USD özkaynak büyüklüğüne ulaşan Ziraat Bank Azerbaycan, kısa sürede güçlü İnsan Kaynağı ve BT alt yapısı ile ülkede etkin bir banka haline geldi.

İki ülke arasındaki ticaretin yerel paralar ile yapılması ve finanse edilmesi yönünde ilk adımı atarak bu konuda öncü oldu.

Ziraat Bankası Azerbaycan’da büyümeye devam ediyor

YENİ ÜLKELERDE DE VAR OLACAK

Ziraat Finans Grubu’nun merkezinde yer alan Ziraat Bankası, küresel banka olma yolunda stratejik gördüğü coğrafyalarda varlığını daha etkin kılarken yeni ülkelerde var olma çalışmalarına da devam ediyor.

Yurtdışı şube ve iştirakleri ile 18 ülke 95 noktada faaliyet gösteren Ziraat Bankası’nın yurtdışında Azerbaycan’ın yanı sıra Almanya, Bosna Hersek, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan ve Karadağ’da da bankaları bulunuyor.

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