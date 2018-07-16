Ziya Yılmaz: Kurum enerjik bir isim

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve Dap Yapı, dev yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

"ÇEKMEKÖY'DE TİCARİ ÜNİTELER YER ALACAK"

Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini kazanan Dap Yapı, bu bölgelerde çalışmalarına başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan DAP Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Karma konseptte proje geliştirecek Çekmeköy'de ticari üniteler, konutlar, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis ile park alanları yer alacak." dedi.

"VALİDEBAĞ'I 2019'DA TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Validebağ projesi hakkında da bilgi veren Ziya Yılmaz, "Validebağ'ı 2019'da teslim etmeyi planlıyoruz. Şimdi de Nişantaşı ve Çekmeköy'de benzersiz projelere imza atıp erkenden teslim etmeyi hedefliyoruz. Derdimiz daha da güvenli, etkili bir gayrimenkul sektörüne öncülük etmek. Bunun için de sektöre girecek firmalara sermaye yeterliliği, iş bitirme yeterliliği ve teknik yeterlilik kriterleri getirilmeli." diye konuştu.

"KURUM ENERJİK BİR İSİM"

Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görevine gelen Murat Kurum'u da tebrik eden Yılmaz, Kurum'un sektörün içinden gelmiş, son derece enerjik bir isim olduğunu belirtti. Ayrıca Yılmaz, bu görevlendirmenin sektördeki tüm kesimlere büyük moral olduğunu da sözlerine ekledi.

"ÜLKEMİZİN VE EKONOMİMİZİN DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yılmaz, "Sahip olduğumuz güçlü finansal yapımızla gelecek 5 yılda toplam 13 milyar TL'lik bir yatırıma imza atarak ülkemize katma değer sağlamayı sürdüreceğiz. Ülkemizin ve ekonomimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.