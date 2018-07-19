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Ziynet Sali makyajsız poz verdi

Ünlülerin sosyal medyada makyajsız poz verme akımına Ziynet Sali de dahil oldu.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 15:03..
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Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Ziynet Sali, bu iddiaları sert bir dille yalanlamış ve olanların gerçekle yakından uzaktan alakası olmadığını söylemişti.

Bir süredir adı aşk dedikodularına karışan Sali, yaşanan bu gelişmelerin ardından kısa sürede tepkisini göstermiş ve konunun daha da büyümesinin önüne geçmişti.

Ünlülerin makyajsız hali-GALERİ

HUZUR VE SADELİK MESAJI VERDİ

Ziynet Sali yaşanan bu stresli sürecin ardından hesabından yaptığı bir paylaşımla huzur ve sadelik mesajı verdi.

Ziynet Sali “Makyajsız selfie, iyi geceler” notuyla paylaştığı fotoğrafıyla büyük beğeni topladı.

Ziynet Sali makyajsız poz verdi

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