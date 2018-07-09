Ziynet’ten konser öncesi hacamatı

Sahildeki yürüyüşünün ardından Bebek Parkı’nda esneme hareketleri yaparken görüntülenen Sali'nin sırtındaki hacamat izleri dikkatlerden kaçmadı.

"YENİ OLDUĞU İÇİN İZLERİ GEÇMEDİ"

Ayaküstü gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları cevaplayan Ziynet Sali, “Yeni single çalışmalarım devam ediyor. Yakın zamanda müzikseverlerle buluşacağım. Onun öncesi Ender Saraç'la buluşarak hacamat yaptırdım. Aman sırtımdaki izler görünmesin. Yeni olduğu için izleri geçmedi ama kendimi iyi hissediyorum, arındım diyebilirim” dedi.

Konser takvimine de 14 Haziran Kuşadası konseriyle start vereceğini söyleyen Sali, “Yoğun bir konser takvimi beni bekliyor. 14'ü sonrası durmadan koşturacağım” dedi.