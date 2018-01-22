Zona hastalığı nedir

Deride kabartı, döküntü ve kaşıntıya neden olan Zona hastalığı, halk arasında gece yanığı olarak bilinir. Tıpta ise herpes zoster olarak da adlandırılır.

Su çiçeği ile zona hastalığına neden olan virüs aynıdır. Bu virüs vücuda girdiğinde bağışıklık sisteminin zayıf düşmesiyle harekete geçip zonaya neden olur.

Su çiçeği geçiren kişilerin sinirlerine yerleşen virüs tekrar aktif duruma geçmesiyle kişi zona hastalığına yakalanır. Virüs uzun yıllar boyu pasif olarak vücutta bekleyebilir. Aktif duruma geçtiği dönemler net değildir. Bağışıklık sisteminin düştüğü herhangi bir zamanda zona oluşabilir. 50 yaşını geçen kişilerde daha çok görülür.

Bu virüs sinir köklerine yerleştiği için hasta ağrı hisseder. Zona, sırt, karın, göğüs, kalça, bacak, boyun, kol, yüz ve baş bölgelerini etkilerken en çok baş ve gögüs bölgesinde ortaya çıkar.

Sinirleri etkileyen bir rahatsızlık olduğu için erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir.