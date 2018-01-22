taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.950
USD
3,7925
EURO
4,6448
ALTIN
162,45
PETR
68,5200

Zona hastalığı nedir

Zona hastalığı, ciltte kabarma ve kaşıntıya sebep olan ağrılı bir cilt hastalığıdır.

  1. Haberler
  2. İpucu

f

Deride kabartı, döküntü ve kaşıntıya neden olan Zona hastalığı, halk arasında gece yanığı olarak bilinir. Tıpta ise herpes zoster olarak da adlandırılır.

Su çiçeği ile zona hastalığına neden olan virüs aynıdır. Bu virüs vücuda girdiğinde bağışıklık sisteminin zayıf düşmesiyle harekete geçip zonaya neden olur.

Su çiçeği geçiren kişilerin sinirlerine yerleşen virüs tekrar aktif duruma geçmesiyle kişi zona hastalığına yakalanır. Virüs uzun yıllar boyu pasif olarak vücutta bekleyebilir. Aktif duruma geçtiği dönemler net değildir. Bağışıklık sisteminin düştüğü herhangi bir zamanda zona oluşabilir. 50 yaşını geçen kişilerde daha çok görülür.

Bu virüs sinir köklerine yerleştiği için hasta ağrı hisseder.  Zona, sırt, karın, göğüs, kalça, bacak, boyun, kol, yüz ve baş bölgelerini etkilerken en çok baş ve gögüs bölgesinde ortaya çıkar.

Sinirleri etkileyen bir rahatsızlık olduğu için erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çocuğunuz tatilde bilime nasıl yönelir

Çocuğunuz tatilde bilime nasıl yönelir

1
Dil pası nedir

Dil pası nedir

2
Planeteryum nedir

Planeteryum nedir

1
Annelerin anlam yüklü cümleleri

Annelerin anlam yüklü cümleleri

2
Boş duvarlarınızı kumaşlarla süsleyin

Boş duvarlarınızı kumaşlarla süsleyin

0
Veliaht nedir

Veliaht nedir

2
Halsizliğe karşı özel tarif: Yeşil smoothie

Halsizliğe karşı özel tarif: Yeşil smoothie

1