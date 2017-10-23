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Zonguldaklı madenciler 29 Ekim resepsiyonuna davet edildi

Zonguldak'ta halk otobüsüne binip kirlenmemesi için koltuklara oturmayan madenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna gidecekler.

23.10.2017 - 08:59
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Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde geçen 22 Eylül'de, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Karadon Müessesesi'nde, kömür madeninde çalışan ve asansörün bozulması nedeniyle müesseseye bağlı Gelik İşletmesi'nden çıkan 6 madenci, halk otobüsüne bindi. Üzerlerinde kömür karası iş elbiseleri bulunan madenciler, kirlenmemesi için boş koltuklara oturmadı.

Cep telefonuyla görüntülenen ve çalıştıkları müesseseye kadar 5 kilometre ayakta yolculuk eden madencilerin davranışı, herkesin takdirini kazandı.

Zonguldaklı madenciler 29 Ekim resepsiyonuna davet edildi

CUMHURBAŞKANI, RESEPSİYONA DAVET ETTİ

Zonguldak Valiliği'ne gelen yazıda, Türkiye'nin gündemine oturan 6 madenci, aileleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilecek resepsiyona davet edildi.

Zonguldaklı madenciler 29 Ekim resepsiyonuna davet edildi

"HANGİ ŞARTLARDA ÇALIŞTIĞIMIZI ANLATACAĞIZ"

Maden işçilerinden Sabahattin Akkoç, valilik yetkililerinin kendisine ulaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini ilettiklerini söyledi. Resepsiyon davetine çok sevindiklerini belirten Akkoç, "Valilikten yetkililer, Cumhurbaşkanı'nın vereceği resepsiyona davet edildiğimizi bana ilettiler. Diğer maden işçisi arkadaşlarıma da daveti söyledim. Çok sevindik. Ailelerimizle birlikte gideceğiz. Valilik, araba tahsis edip, bizi götürecek. Cumhurbaşkanı'mıza madenciliği anlatmak istiyoruz. Nasıl çalıştığımızı, hangi şartlarda çalıştığımızı arkadaşlarımız adına anlatacağız. Arkadaşlarımızın selamlarını ileteceğiz." dedi.

Zonguldaklı madenciler 29 Ekim resepsiyonuna davet edildi

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