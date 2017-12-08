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Zonguldaklı öğrenciler tepki için Kudüs yazdı

Zonguldak'ta bulunan Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu öğrencileri ABD'nin kararına tepki olarak Arapça "Kudüs" yazdılar.

İHA | 08.12.2017 - 18:30..
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Küdüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarına ilişkin skandal açıklamaya bir tepki de Zonguldak Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden geldi.

ARAPÇA KUDÜS YAZDILAR

Okul bahçesine toplanan öğrenciler, oluşturdukları figür ile Arapça "Kudüs" yazarak tepkilerini dile getirdiler.

Zonguldaklı öğrenciler tepki için Kudüs yazdı VİDEO

"ÜZÜNTÜLERİNİ BÖYLE DUYURDULAR"

Okul Müdürü Mehmet Çakmak "Amerika Birleşik Devletleri’nin aldığı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına ilişkin aldığı karar tüm dünyada olduğu gibi okulumuzda da tepkilere neden oldu. Öğrencilerimiz bu karara olan tepkilerini Arapça Kudüs yazarak okulumuz bahçesinde tüm Türkiye’ye duyurmuş oldular. Gerçekten böyle bir kararın alınmasına biz de çok üzgünüz. Öğrencilerimiz de bu üzüntülerini böyle bir faaliyet yaparak duyurmuş oldular. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Amerika’nın bu kararını tekrar buradan protesto ediyoruz. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. İnşallah bu kararlarından en kısa zamanda dönerler. Kudüs yine Filistin’in başkenti olarak kalmaya devam eder" diye konuştu.
Zonguldaklı öğrenciler tepki için Kudüs yazdı

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