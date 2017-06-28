Zonguldak'ta 10 gündür kayıp şahıs evinde ölü bulundu

Kışla Mahallesi İnallı Sokak’ta 4 katlı evin en alt katında oturan 56 yaşındaki Şaban Çelik’ten 10 gündür haber alamayan komşuları, akşam saatlerinde yaşadığı eve gitti. Uzun süre zile basmalarına rağmen kimsenin açmaması üzerine şüphelenen komşuları, kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde Çelik’in cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlilerin yaptığı incelemede Çelik’in öldüğü belirlendi.

Zaman zaman Karabük’teki yakınlarının yanına gidip geldiği öğrenilen Çelik’in vücudunda herhangi bir darp veya delici kesici alet izine rastlanılmadı. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından bekar olan Çelik’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







