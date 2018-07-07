Zonguldak'ta 4 DEAŞ şüphelisi Suriyeli yakalandı

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez Mahallesi'nde bulunan bir evde DEAŞ üyesi Suriye uyruklu şüphelilerin bulunduğu belirledi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş ekiplerinin desteğiyle geniş güvenlik önlemleri altında eve düzenlenen operasyonda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin hafif yaralı halde İstanbul'dan Ereğli'ye geldiği ileri sürülürken, hafif yaralı olan kişinin nasıl yaralandığı hakkında ise bilgi verilmedi.

Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede telefon, flaş bellek ve birçok dokümanı incelenmek üzere emniyete götürdü.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemler için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.