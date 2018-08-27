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Zonguldak'ta abartı egzozlu araçlara ceza

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, abartılı egzozdan işlem yaptıkları araçların videosunu sosyal medyadan paylaştı.

İHA | 27.08.2018 - 07:40..
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen uygulama ve denetim noktalarında abartı egzoz denetimlerini sürdürüyor.

Sıklıkla ihbar edilen abartı egzozlu araçlara karşı denetimlerini sıklaştıran ekipler, abartı egzozlara geçit vermiyor.

BU YIL 185 ARACA İŞLEM YAPILDI

2017 yılının ilk 8 ayında 81 abartı egzoza işlem yapan ekipler, 2018 yılının ilk 8 ayında ise 185 araca abartı egzozdan işlem yaptı.

Zonguldak'ta abartı egzozlu araçlara ceza

"GÜRÜLTÜCÜLÜK BİR SALGIN GİBİ"

Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da sosyal medya hesabından, "’Gürültücülük’ adeta salgın bir hastalık gibi. Önleyici hekimliğe özel bir reçeteye ihtiyaç var. Gürültü müptelalarına yönelik çalışmalara daha da yoğunlaşacağız” paylaşımında bulundu.

Emniyetin ihbar hattına ait numaranın da yer aldığı bir video paylaşan Turanlı, abartı egzozlu araçların denetlendiği görüntülerle birlikte sürücüleri uyardı.

Zonguldak'ta abartı egzozlu araçlara ceza VİDEO

Zonguldak'ta abartı egzozlu araçlara ceza

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